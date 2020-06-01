İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

DORUKHAN TOKÖZ

Ali Koç'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor. 24 yaşındaki Dorukhan bu sezon yaşadığı ciddi sakatlık öncesinde müthiş bir çıkış yapmış ve Avrupa'nın birçok takımını peşine takmıştı. Hem sağ bekte hem de orta sahada görev yapan, sadece futboluyla değil kişiliğiyle de örnek olan Milli yıldız, sezonun transfer bombası olabilir.