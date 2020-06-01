İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroyu yerli yıldızlarla takviye etmek için dört koldan taarruza geçti. 4. yıldız için yola çıkacak olan sarı-lacivertlilerde savunma ve orta sahanın iskeletini Türk yıldızların oluşturması hedefleniyor.
GÖKHAN GÖNÜL
Yönetim, sözleşmesi bitecek olan Mauricio İsla'yı sezonun kalan bölümünde takımda düşünmüyor. Bu nedenle idmanlara çıkmayan Şilili sağ bek, Boca Juniros'a imza atmak üzere. Beşiktaş'ın eski yıldızı Gary Medel, vatandaşıyla ilgili olarak, "Boca Juniors'ın sportif direktörü Juan Roman Riquelme beni arayıp İsla'nın numarasını istedi. Umarım bu transfer gerçekleşir. Ayrıca Artura Vidal da Boca'ya gitmek istiyor" dedi.
Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını Fenerbahçe'de görmeyi çok istiyor. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen hâlâ ligin en iyi sağ beklerinden biri. Eğer transfer gerçekleşirse, Gökhan daha önce 9 sezon terlettiği Çubuklu forma altında futbol hayatını noktalayacak.
CANER ERKİN
Gökhan gibi Caner'in de Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun da Sarı- Lacivertliler'e dönme ihtimali yüksek. 2014'te kazanılan son şampiyonlukta Caner ve Gökhan'ın müthiş performansının katkısı büyüktü. Milli sol bek, Siyah-Beyazlılar ile anlaşma sağlayamadı. Bu sezon 10 asisti bulunan Caner, 4. yıldız yolunda önemli bir transfer olabilir.
DORUKHAN TOKÖZ
Ali Koç'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor. 24 yaşındaki Dorukhan bu sezon yaşadığı ciddi sakatlık öncesinde müthiş bir çıkış yapmış ve Avrupa'nın birçok takımını peşine takmıştı. Hem sağ bekte hem de orta sahada görev yapan, sadece futboluyla değil kişiliğiyle de örnek olan Milli yıldız, sezonun transfer bombası olabilir.
NURİ ŞAHİN
Nuri, Fenerbahçe'nin sadece 1-2 sezonu değil, önümüzdeki yılları da düşünerek imza attırmak istediği bir isim. Ali Koç, gurbetçi yıldızın futbolu bıraktıktan sonra profesyonel yönetici olarak Sarı-Lacivertliler'e hizmet etmesini planlıyor. 31 yaşındaki yıldıza 'proje transfer' gözüyle bakılıyor. Nuri de sezon sonunda boşa çıkacak ve bedavaya imza atabilecek.
MERT ÇETİN
Roma, Milli stoperi yeni sezonda kiralamayı planlıyor. İtalyan devi, Serie A'dan bir takımı tercih etse de Mert Çetin, EURO 2020'yi düşünerek Türkiye'ye gelmek istiyor. Fanatik'in haberine göre bu transferde de Emre Belözoğlu ön planda. Emre, Milli Takım'dan arkadaşı olan Mert'le bizzat görüşerek büyük ölçüde ikna etti. Kaptan, Roma ile de masaya oturup işi bitirmeye çalışacak.