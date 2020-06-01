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İşte 4. yıldızı getirecek 5 !

'de gelecek sezon çalışmalarında hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretine önümüzdeki sezon son vererek 4. yıldızı da takmak istiyor. Kanarya, bu hedef doğrultusunda 5 kritik ismi transferde listenin başına yazdı.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 11:24 Son Güncelleme: 1.6.2020 11:28 ABONE OL
İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

, kadroyu yerli yıldızlarla takviye etmek için dört koldan taarruza geçti. 4. yıldız için yola çıkacak olan sarı-lacivertlilerde savunma ve orta sahanın iskeletini Türk yıldızların oluşturması hedefleniyor.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

GÖKHAN GÖNÜL

Yönetim, sözleşmesi bitecek olan Mauricio İsla'yı sezonun kalan bölümünde takımda düşünmüyor. Bu nedenle idmanlara çıkmayan Şilili sağ bek, Boca Juniros'a imza atmak üzere. 'ın eski yıldızı , vatandaşıyla ilgili olarak, "'ın sportif direktörü Juan Roman Riquelme beni arayıp İsla'nın numarasını istedi. Umarım bu gerçekleşir. Ayrıca Artura Vidal da Boca'ya gitmek istiyor" dedi.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

, eski takım arkadaşını 'de görmeyi çok istiyor. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen hâlâ ligin en iyi sağ beklerinden biri. Eğer gerçekleşirse, Gökhan daha önce 9 sezon terlettiği Çubuklu forma altında hayatını noktalayacak.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

CANER ERKİN

Gökhan gibi Caner'in de ile sözleşmesi bitiyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun da Sarı- Lacivertliler'e dönme ihtimali yüksek. 2014'te kazanılan son şampiyonlukta Caner ve Gökhan'ın müthiş performansının katkısı büyüktü. Milli sol bek, Siyah-Beyazlılar ile anlaşma sağlayamadı. Bu sezon 10 asisti bulunan Caner, 4. yıldız yolunda önemli bir olabilir.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

DORUKHAN TOKÖZ

'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor. 24 yaşındaki Dorukhan bu sezon yaşadığı ciddi sakatlık öncesinde müthiş bir çıkış yapmış ve Avrupa'nın birçok takımını peşine takmıştı. Hem sağ bekte hem de orta sahada görev yapan, sadece futboluyla değil kişiliğiyle de örnek olan Milli yıldız, sezonun bombası olabilir.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

NURİ ŞAHİN

Nuri, 'nin sadece 1-2 sezonu değil, önümüzdeki yılları da düşünerek imza attırmak istediği bir isim. , gurbetçi yıldızın futbolu bıraktıktan sonra profesyonel yönetici olarak Sarı-Lacivertliler'e hizmet etmesini planlıyor. 31 yaşındaki yıldıza 'proje ' gözüyle bakılıyor. Nuri de sezon sonunda boşa çıkacak ve bedavaya imza atabilecek.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!

MERT ÇETİN

Roma, Milli stoperi kiralamayı planlıyor. İtalyan devi, Serie A'dan bir takımı tercih etse de , EURO 2020'yi düşünerek 'ye gelmek istiyor. Fanatik'in haberine göre bu transferde de ön planda. Emre, 'dan arkadaşı olan Mert'le bizzat görüşerek büyük ölçüde ikna etti. Kaptan, Roma ile de masaya oturup işi bitirmeye çalışacak.

İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!
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İşte 4. yıldızı getirecek 5 transfer!
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