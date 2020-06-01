Michalis Sifakis'ten Beşiktaş itirafı!

Son olarak 2017-18 sezonunda ülkemizde Samsunspor forması giyen 35 yaşındaki eski Yunan kaleci Michalis Sifakis, ülkesinin basınına konuşurken, Beşiktaş'la ilgili de flaş bir itirafta bulundu.

İlk olarak Samsun'da geçirdiği günlerden bahseden Sifakis, "Türkiye'ye arkadaşım George Samaras ile birlikte gittim. Tarihi bir şehirde, Samsun'daydım ve 2. Lig'deydim. Son maçıma sakatlık nedeniyle çıkamadım ve bu sakatlık da benim futbol kariyerimin sonu oldu. 2018 yazında eşim Olga ile evlendim ve İsrail'den teklif aldım ancak sakatlık nedeniyle acı çekiyordum ve emekli olma kararı aldım" dedi.

Yunanistan'ın eski milli kalecisi, 2012 yılında Beşiktaş'tan teklif aldığını da belirtirken, transferin gerçekleşmeme hikayesini şu sözlerle anlattı:

"BENİ DEĞİL, MCGREGOR'U SEÇTİLER"

EURO 2012 sırasında ilginç bir yaz geçirdim. Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında Deportivo'dan yazılı bir teklif geldi. O sırada kendimi düşünecek durumda değildim, milli takım önemliydi. Polonya'dan ayrılırken, Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşmıştım ancak beni değil, Rangers'tan McGregor'u aldılar. Ben de sonra Cherleroi'ya gittim.