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'den açıklaması! "'nın cezası..."

'in mevcut lideri 'un, 'dan 1 yıl men cezası alması şok etkisi yarattı. Olayı CAS'a taşıyacak olan Fırtına, cezanın kalkacağı düşüncesinde. Ligde 3. sırada bulunan 'da konuyla ilgili konuştu. İşte Terim'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:53 ABONE OL
Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! UEFA'nın cezası...

Ligde lider konumunda bulunan 'un 'dan finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir sene men cezası alması, zirvedeki takımlarının hesap yapmaya başlamasına sebep oldu.

Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! UEFA'nın cezası...

Çünkü bordo-mavililerin şampiyon olması durumunda bile ceza geçerli olursa ligi ikinci bitiren takım, direkt Devler Ligi biletini cebine koyacak. Üçüncü takım ise ön eleme oynamaya hak kazanacak. En önemlisi faktör ise ikinci ve üçüncünün kasasına ciddi bir para girecek.

Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! UEFA'nın cezası...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gözünü 23. şampiyonluğa diken , 'a gelen cezayla ilgilenmiyor.

Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! UEFA'nın cezası...

"BAŞKA HESAP YAPMAYIZ"

"Biz kendi takımımızla ilgileniyoruz" diyen sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın Şampiyonlar Ligi biletini bileğinin hakkıyla alacağından şüphe duymuyor.

Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! UEFA'nın cezası...

de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, hâlen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de. Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! UEFA'nın cezası...
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Fatih Terim'den Trabzonspor açıklaması! "UEFA'nın cezası..."
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