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'nin transferini resmen duyurdu! "Anlaşmaya vardık"

Transferde önceliği genç futbolculara veren , 'in ardından ikinci transferini de yaptı. Sarı-lacivertliler 'dan 'u da kadrosuna kattı. Transferi ekibinin başkanı bizzat duyurdu. İşte transferin detayları ve genç oyuncunun analizi...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 15:29 Son Güncelleme: 5.6.2020 15:40 ABONE OL
Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

ekiplerinden , gençleşme operasyonu kapsamında ikinci transferini yaptı.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

İlk olarak Gölcükspor forması giyen 'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 1928 'un genç hücum oyuncusu 'un da transferini bitirdi.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

2002 doğumlu santrforun transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı ve ekibinin başkanı da yaptığı resmi açıklamayla transferin bittiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

Ajansspor'a konuşan 1928 Başkanı Cihan Aktaş, "'un transferinde ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağrabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız. Barış Sungur transferinin detaylarını tarafımızda yaptığımız anlaşma gereği açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?
, 28 Şubat 2002'de 'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te altyapısına edildi.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık

3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! Anlaşmaya vardık
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Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! "Anlaşmaya vardık"
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