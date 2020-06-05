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Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

'a sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Jimmy Durmaz'ın, takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 'dan teklifler alan yıldızın yaptığı, -kırmızılı paylaşım dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:32 Son Güncelleme: 5.6.2020 11:33 ABONE OL
Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

'dan ayrılacağı iddia edilen Jimmy Durmaz'dan imalı bir paylaşım geldi. - Kırmızılı ekibin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

futbolcunun spor yaparken kullandığı ağırlıkların renginin - Kırmızı olması ve görüntüyü bu renklere odaklaması taraftarların aklına soru işareti oluşturdu. Gönderide oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ancak Fanatik'te yer alan habere göre sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz'a PAOK'un talip olduğu iddia edilmişti.

Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

'da daha önce formasını da giyen tecrübeli futbolcunun karar vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade ediliyor.

Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

İşte Jimmy Durmaz'ın akıllarsa soru işareti oluşturan o paylaşımı...

Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!
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Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!
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