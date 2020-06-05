Galatasaraylı yıldızdan imalı paylaşım!

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Jimmy Durmaz'dan imalı bir paylaşım geldi. Sarı - Kırmızılı ekibin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.
Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ancak Fanatik'te yer alan habere göre sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz'a PAOK'un talip olduğu iddia edilmişti.
Yunanistan'da daha önce Olympiakos formasını da giyen tecrübeli futbolcunun karar vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade ediliyor.
İşte Jimmy Durmaz'ın akıllarsa soru işareti oluşturan o paylaşımı...