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kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

çalışmalarını sürdüren , kanat oyuncusu Oleksandr 'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Ukrayna ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi. Kanarya'nın planı, Zubkov'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 16:16 Son Güncelleme: 19.6.2020 17:00 ABONE OL
Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

'den sürpriz hamlesi. Sarı-lacivertliler bonservisi 'te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan kanat oyuncusu Oleksandr 'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

Takvim'de yer alan habere göre 'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve ile ilk teması kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

Shakthar'a 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1 milyon euro önermeye hazırlanan yönetimi, oyuncuya da aynı rakamı teklif etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak.

Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

'nin etmek istediğ Oleksandr , her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!

Gerektiğinde forvette de oynayan futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe Ukraynalı kanat için Shakhtar'ın kapısını çaldı!
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