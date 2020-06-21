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maç sonu isyan etti

, 'in 28. haftasında FK ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı. Maç sonu teknik direktör hakem karalarına isyan etti. Deneyimli teknik adam, "Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı, bilmiyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 23:42 Son Güncelleme: 21.6.2020 23:58 ABONE OL
Fatih Terim maç sonu isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Alper Ulusoy'un kararlarına ateş püskürdü. 66 yaşındaki hoca, Gazientep FK'nın üçüncü golü öncesi 6 saniye kuralı nedeniyle verilen endirekt serbest vuruşu eleştirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi var, bu ayarla oynadığınız zaman işin ucunu kaçırırsınız. 2 haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki... Kalecimiz topu elinde tutuğu için düdük çalındı. Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. En çok bağıran haklı duruma geliyor. Galatasaray kaybeder, kaybederken de tebrik eder. Şampiyonluklar, başarılar gelir gider, bunlar hiç önemli değil. Bu kural en son 20 yıl önce mi ne zaman çalındı bilmiyorum. 2 haftadır bize gereğini yaptılar! Hani düdük astıranlar nerede? Ben başkalarının saha kenarlarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum."

Maçın son bölümlerinde soyunma odasında olan Terim, "Penaltı sırasında ben olsaydım, kalecinin penaltıda direğin yanında durmasını isterdim, sağlardım" ifadesini kullandı.

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Fatih Terim maç sonu isyan etti
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