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'ın ardından bir bomba daha! ve ...

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da ve Emre Kılınç'ın performansları, devlerin iştahını kabartmıştı. Kanarya, 'a yılın çalımını atarak Mert Hakan ile anlaşmaya vardı. Bu transferin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.6.2020 10:46 Son Güncelleme: 22.6.2020 10:49 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

'ın transferine bitti gözüyle baktığı , geçen hafta 'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılar, daha önce sezon sonu serbest kalacak olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varmıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

DEVREYE BELÖZOĞLU GİRDİ

Aslan işi ağırdan alınca devreye girdi. Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

Bu için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında 'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

Mert Hakan'ın formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

BİR FLAŞ GELİŞME DAHA!

'ın da istediği 'ın ile anlaşması ile orta sahaya bir 'beyin' etmek isteyen , 'yi gündemine aldı.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

Teknik direktör 'ın bu için yönetime 'mutlaka bitirmemiz lazım' komutunu verdiği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...
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Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...
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