Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Sivasspor ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce sezon sonu serbest kalacak olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varmıştı.
Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı.
DEVREYE BELÖZOĞLU GİRDİ
Aslan işi ağırdan alınca Fenerbahçe devreye girdi. Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.
Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında Galatasaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.
BİR FLAŞ GELİŞME DAHA!
Galatasaray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması ile orta sahaya bir 'beyin' transfer etmek isteyen Sivasspor, Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu transfer için yönetime 'mutlaka bitirmemiz lazım' komutunu verdiği öğrenildi.