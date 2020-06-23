Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! "Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım"

'TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM'

Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini kullandı.