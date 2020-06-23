Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! "Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım"

'dan sonra 2. itiraf! "Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım"

Teknik direktör 'ın kitabında yazdığı, 'dan teşvik primi aldığını belirten sözleri büyük yankı uyandırmıştı ve sarı-kırmızılılardan çok sert bir tepki gelmişti. Bakkal'ın ardından 1998 yılında Kocaelispor'un kalesini koruyan da, 'yi yenmeleri için Galatasaraylı futbolculardan teşvik primi aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 12:06 Son Güncelleme: 23.6.2020 12:09 ABONE OL
Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

'ın şampiyon olduğu 1998 sezonundaki kritik Kocaeli- maçında yeşil-siyahlıların kalesinde olan Stingaciu, sarı-lacivertlileri yendikleri için 'un dört Rumen oyuncusundan para aldığını itiraf etti.

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

Kocaelispor'un eski kalecisi , 'ın şampiyonluğuyla sona eren 1998 sezonunda, Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine özel bir ödeme yaptığını itiraf etti.

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

Sezonun 28. haftasına lider giren 'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Cim-Bom ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

'MAÇI KAZANDIK VE 20 BİN DOLAR ALDIM'

Rumen Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

" öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim 'yi yenmemiz, 'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı.

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

ve 'dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım"

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

'TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM'

Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu "'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

'HAGİ 40 METREDE DE OLSA HAZIR OLMALISIN'

Rumen futbolunun ve 'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda 'te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi;

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım

"'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!"

Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Bakkal'dan sonra 2. itiraf! "Galatasaraylı o isimlerden teşvik primi aldım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA