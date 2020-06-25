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’da işlem tamam!

Gürcü kulübü 750 bin bonservis bedelini, oyuncu da 300 bin Euro maaşı kabul etti. ’ın onay vermesi halinde 5 yıllık sözleşme imzalanacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Nika Ninua’da işlem tamam!

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Gürcistan'ın önde gelen ekibi Dinamo Tiflis'in kaptanı Nika Ninua ile temasa geçen siyah-beyazlı yöneticiler, oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur A Takım'da oynayan ve kaptanlığa kadar yükselen genç orta saha, geçtiğimiz sezon ülkede yılın futbolcusu seçildi. Beşiktaş, mukavelesi gelecek sezonun devre arasında bitecek Ninua'ya 300 bin Euro yıllık maaş, Dinamo Tiflis'e ise 750 bin Euro bonservis bedeli önerdi. Teklif iki cephe tarafından da kabul görürken, Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde işin resmiyete döküleceği ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Ninua, Gürcistan U 21 Milli Takım formasını da giydi. Gürcistan'da geleceğin yıldız adaylarından gösterilen genç oyuncu A Milli Takım'a da çağrıldı ancak yedek soyundu.

BİR GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN
Adım adım gençleşme
Şampiyonluk adeta bıçak sırtında yürümek gibi. Büyük paralar verip dünya yıldızlarını kadroya koysanız bile takım dengesi ve olgusu tutturulamadığı zaman başarıya ulaşılamaz. Ancak gençleştirme, maliyeti düşük yetenekli isimlere dönüş bir zorunluluk. Desteklenmesi gereken bir plan olsa da şampiyonluk kelimesiyle aynı paralelde gelişmesi mümkün değil. Gençleştirme yöntemi şöyle olmalıdır: Her sene takıma 2 ya da 3 ismi monte ederek 3-4 yıl içerisinde bu sirkülasyon tamamlanmalıdır. Aksi halde daha hazır ve pahalı oyunculu bir kadro takımınızı geride bırakabilir. Gürcistan Ligi'ni takip etmiyorum ama Şota ve Archil'den sonra gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Eğer konu Beşiktaş'ın şampiyon olması ise tecrübeli ve genç isimlerle harmanlanmış takım şampiyonluğa devam eder. Aklın yolu bir…

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Nika Ninua’da işlem tamam!
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