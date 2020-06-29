Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni bir Emre Belözoğlu aranıyor!

Yeni bir Belözoğlu aranıyor!

taraftarı, 'den sonra karşısında da uyuyan takımı uyandıran kaptan Belözoğlu'nun boşluğunun nasıl dolacağını merak ediyor. Yeni sezonda sportif direktör olarak göreve başlayacak olan Emre'nin, kendisi gibi bir isim bulma konusunda işi hiç kolay olmayacak.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Yeni bir Emre Belözoğlu aranıyor!

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatya maçında 63. dakikada oyuna girerken, karşılaşmanın da seyrini değiştirdi. O dakikaya kadar sahada yürüyen takım, sihirli değnek değmişçesine koşmaya başladı. Golü buldu, geriye de düştü ama pes etmeden 3 puanı aldı. Kulübedeki gücün sezon sonunda sportif direktörlüğe geçiş yapacak olması taraftarı kara kara düşündürüyor.

İLK İCRAATI MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERİ OLDU
Teknik sorumlu Tahir Karapınar, maçtan sonra Emre için, "Bir sene daha oynasın" yorumunu yaparken, Belözoğlu'nun da en zor görevi kendi boşluğunu dolduracak bir ismi takıma transfer etmek olacak. Emre, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden alarak imza attırdı ancak 25 yaşındaki oyuncunun tecrübeli yıldızın yerini doldurup dolduramayacağı da merak konusu.

Emre, Malatya maçında galibiyet golü sonrası gözyaşlarını tutamamıştı.

Yeni Emre'den beklenen özellikler; "Yürekli olacak… Sahada ve saha kenarında takımının hakkını savunacak. Oyuna girdiği zaman skoru değiştirecek."

Fenerbahçeli yıldız Zajc'ın ülkesine dönme sebebi belli oldu! Fenerbahçe'den transfer atağı! Galatasaray... Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! "Seve seve gelirim"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan flaş hamle! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var? "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim çıktı? 28 Haziran Pazar Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı! TYT, AYT, YDT 2020 ile YKS soruları ve cevapları sorgulama ekranı
SON DAKİKA - Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni bir Emre Belözoğlu aranıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA