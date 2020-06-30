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Fenerbahçeli taraftarlardan Mert ayaklanması!

'un başarılı orta saha oyuncusu MErt , ile sezon ortasında presip anlaşmasına varmasına rağmen daha sonra tercihini 'den yana kullanmıştı. Son oynanan karşılaşmasında penaltı kaçıran 'a, sosyal medyadan bazı Galatasaray ve Sivassporlu taraftarlar tepki göstermişti. Bunun üzerine hesabını kapatan Mert Hakan'a Fenerbahçeliler sahip çıktı. İşte o hareket...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 08:22 Son Güncelleme: 30.6.2020 08:42 ABONE OL
Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

Transfer çalışmaları devam eden 'de için takıma katılması beklenen en önemli oyunculardan biri Mert ...

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

'un başarılı orta saha oyuncusu bu sezon hem hem de 'nin radarındaydı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

'la anlaştığına yönelik birçok haberin çıkmasından sonra ise rota birden 'ye dönmüş ve 'ın tercihini 'un yakasından kullandığı belirtilmişti.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

yönelik resmi hiçbir açıklama yok ancak 'ın çok büyük bir aksilik olmazsa yeni sezonda forması giymesi bekleniyor.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

FENERBAHÇE TARAFTARI SAHİPLENDİ

Sarı Lacivertli taraftarlar, 25 yaşındaki orta sahanın maçında kaçırdığı penaltının ardından büyük tepki görmesiyle adeta harekete geçti.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

Maç 0-0'ken kaçan penaltı ve 'un maçı kazanarak Kırmızı Beyazlılar'ın şampiyonluk yarışındaki fırsatı değerlendirememesi Sivaslıların faturayı yıldız oyuncuya kesmesine sebep olmuştu.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

Sivas taraftarının ardından, Galatasaraylılar da başarılı orta sahaya sert eleştirilerde bulunmuş ve 'yi tercih etmesinden ötürü tepki göstermişti. Fanatik'te yer alan habere göre ise bu eleştirilerin ardından Twitter hesabını kapamıştı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

Bu akşam saatlerine kadar tepkilerin dinmemesi üzerine ise Fenerbahçeliler 'a sosyal medyadan destek kampanyası başlattılar.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!

Trend Topic'te ilk sıraya yerleşen #YanındayızMertHakan başlığına binlerce destek mesajı geldi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Hakan Yandaş ayaklanması!
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