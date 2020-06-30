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Albion 'nin peşinde

'de gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çeken 'nin talipleri artıyor. Sarı-lacivertli ekip, Kosovalı golcüyü yüksek bonservis bedeli karşılığında satarak transfere bütçe oluşturmak istiyor. Daha önce Napoli, Lazio ve Tottenham'ın istediği Muriqi, bu kez Albion'ın radarında. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 00:18 Son Güncelleme: 1.7.2020 00:20 ABONE OL
West Bromwich Albion Vedat Muriqi'nin peşinde

Avrupa kulüplerinin Vedat Muriqi'ye ilgisi devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğu olmazsa olmaz hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, yeni bir yapılanmaya gidecek.

Maddi açıdan elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, takımın önemli oyuncularından Vedat Muriqi'yi ciddi bir bonservis bedeliyle göndermeye sıcak bakıyor.

TOTTENHAM'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
A Spor'un haberine göre, daha önce devre arasında Tottenham'ın 19 milyon euro teklif yaptığı Kosovalı yıldız için Fenerbahçe 28 milyon euro talep etmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

Muriqi'nin şimdiki en ciddi talibiyse Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion...

West Bromwich, ilk iki takımın direkt olarak Premier Lig'e yükseldiği Championship'te bitime 7 hafta kala ikinci sırada bulunuyor. West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselmesi halinde flaş forvet transferi olarak Vedat Muriqi'yi düşünürken, Fenerbahçe'nin beklentisi Tottenham'dan talep ettiğine yakın bir bonservis bedeli.

GELECEK PARAYLA İKİ FORVET + İRFAN CAN ALINACAK
Sarı-lacivertliler, Vedat'ın satılması halinde iki forvet transferi yapacak. Buradan gelecek parayla İrfan Can Kahveci'nin de alınması hedefleniyor.

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West Bromwich Albion Vedat Muriqi'nin peşinde
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