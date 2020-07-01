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'ın yeni takımı belli oldu!

hayatına 'da bailayan ve , gibi Avrupa'nın önemli takımlarında top koşturan 'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi bitti ve serbest kaldı. Geleceği merakla beklenen yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:18 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:27 ABONE OL
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

devre arasında ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre 'ın gündeminde yer almıştı…

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Teknik direktör 'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan 'in veto ettiği gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti.

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Son günlerde kulislerinde yeniden sesleri yükselmeye başladı..

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Dün itibariyle İspanyol devi ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan 'in inadının kırıldığı belirtiliyor.

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan 'ın sürekli 'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında.

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

TERİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
'ın 'a dönmesini çok isteyen 'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor.

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Yuvası olan 'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında Sarı-Kırmızılı takıma imzayı atacak.

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!
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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!
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