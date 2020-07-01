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'nın genç yıldızı 'ye!

Son dakika haberleri... 'de son şampiyonluğunu 2014 yılında kazanan Fenerbahçe, bu hasrete son vermek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sağ bek Isla ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin hedefinde 'nın genç yıldızı var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 13:33 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:41 ABONE OL
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!

Sağ bek konusunda ile anlaşan bu bölgeye bir daha yapmayı hedefliyor.

Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!

Sarı-Lacivertliler, 'nın Nice kulübünde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da bulunan 21 yaşındaki 'yi gündemine aldı.

Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!

, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu 1 yıl daha kiralık göndermek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!

Kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Akşam'ın haberine göre hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 6 milyon 700 bin euro. Nice forması altında bu sezon 8 maçta 377 dakika sahada kalan Wague, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!
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Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague Fenerbahçe'ye!
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