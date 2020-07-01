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'ta 'nin yanına o geliyor!

'de yakaladığı çıkışla Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen 'ta, bir yandan da çalışmaları devam ediyor. 'nin yanını mutlaka bir orta saha daha isteyen , aklındaki ismi yönetime iletti. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 08:59 Son Güncelleme: 1.7.2020 09:10 ABONE OL
Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!

Teknik Direktörü , politikasını belirledi. Buna göre tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasını talep etti.

Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!

Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda orta sahada Atiba, Dorukhan, Necip ve Oğuzhan'ın yeterli olacağını düşünse de, farklı bir düşünceye sahip ve orta saha planlamasına ayrı bir önem veriyor.

Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!

DEĞİŞKEN PERFORMANS

Bu düşünce ise Oğuzhan'ın inişli çıkışlı bir performans göstermesi, Dorukhan'ın da sakatlıktan çıktıktan sonraki form tutma sürecinin belli olmaması, bu sezon Atiba'yla beraber çok iyi bir ikili olan ve takdir edilen bir performans ortaya koyan 'nin mutlaka takımda tutulmasını isteyen Yalçın'ın, bunun gerçekleşmemesi halinde orta sahaya yapılmasını istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!

NIKA NINUA GELECEK

Ancak 'in 'den para kazanma isteğinin bu transferinin gerçekleşme sürecini uzatacağı için siyah-beyazlıların yeni alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!

Bu arada yönetim Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!

Ancak Fotomaç'ın haberine göre 'ın Nika alınsa bile, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu takviyesini mutlaka istiyor.

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Beşiktaş'ta Elneny'nin yanına o geliyor!
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