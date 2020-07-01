Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Falcao'ya resmi teklif!

Falcao'ya resmi teklif!

'ın ve 'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan 'nun geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızdan indirim istediği ancak Falcao'nun buna yanaşmadığı belirtilmişti. Arap basını Falcao'nun görüştüğü sürpriz takımı duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:46 ABONE OL
Falcao'ya resmi teklif!

Galatasaray'a sezon sonunda Radamel Falcao müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Arabistan basınına yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'
Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? 30 Haziran SMS oy sıralaması ve adaya veda eden isim!
SON DAKİKA | Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı! Minik kızın cansız bedeni...
Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor
'7-7.5 büyüklüğünde deprem ihtimali her geçen gün artıyor'
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisi aramıştı... Adana'daki şaşkına çeviren olayda yeni gelişme!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...
SON DAKİKA: KPSS başvuruları devam ediyor! ÖSYM kılavuzu ile 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? ? İşte 2020 KPSS tarihleri
SON DAKİKA! İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporu açıklandı! Cansız bedeni bulunmuştu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düğün genelgesi! Valiliklere gönderildi...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao'ya resmi teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA