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'den şampiyonluğu getirecek 5 !

, gelecek sezona inanılmaz bir kadro ile girmeye hazırlanıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, rotayı 'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler 5 transferle gelecek sezon şampiyon olup birçok hasrete son vermek istiyor. İşte gelecek sezon 'çubuklu'yu giymesi beklenen o isimler...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 08:20 Son Güncelleme: 1.7.2020 08:24 ABONE OL
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Son iki sezondur 'de hedeflerinin çok uzağında kalan , 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

3. döneminde camianın yüzünü güldürmeyi hedefleyen başkan , güçlü ve alternatifli bir kadro için talimatı verdi.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Ezeli rakibi 'ın da uzun süre ısrarcı olduğu 'dan Mert Hakan Yandaş transferiyle ilk adımı atan sarı-lacivertliler, yeni imzalar için temaslarını sürdürüyor. İşte 'nin listesindeki o isimler:

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

DEV ZİRVELER İTALYA'DA

ile sözleşme yenilemeyen 'le el sıkıştığı iddia edilen F.Bahçe, sol beke bir takviye daha yapacak.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Bu bölgede istikrarı sağlamak isteyen Kanarya, sol beki alternatifli duruma getirecek.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Özellikle bu sezon sol tarafta farklı mevkiilerden futbolcular oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezon öncesi işi sıkı tutacak.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Sarı-lacivertlilerin ses getirmeyi düşündüğü iki transferi ise Roma'dan yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

ŞARTLARI ZORLUYORLAR

İtalyan ekibiyle 2021'de sözleşmeleri bitecek olan Diego Perotti ve 'ta da ısrarcı olan F.Bahçe, iki yıldız için şartları zorluyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Sakatlıkları nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Perotti ile kadroda düşünülmeyen Jesus'un düşük bonservis bedelleriyle transferlerinin gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

EDIN VISCA: TAM BİR ASİST CANAVARI

Boşnak futbolcu, 9. sezonuna girdiği ile 'de son yıllara damga vurdu.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

2017-18'de 15, 2018-19'da 14 asistle bu alanda zirveye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon da oynadığı 29 lig maçında 11 gol attırdı.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

DIEGO PEROTTI: GÖREV ADAMI

Kariyerinde Sevilla, Boca, Genoa gibi takımlarda da oynayan Arjantinli, Roma'da 5. sezonuna girdi.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Sol kanatta ve orta sahada görev yapabilen yıldız futbolcu, oyunun her iki yönünü de kullanıyor. Teknik kapasitesiyle öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

JUAN JESUS: SAVUNMAYA KALE

Savunmada iki sezondur sıkıntı yaşayan 'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper, sert futboluyla öne çıkıyor. 29 yaşındaki savunmacı, yerinde müdahaleleri, hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

GERSON RODRİGUES: HIZLI VE ÖFKELİ!

Ankaragücü'nün D.Kiev'den kiraladığı 25 yaşındaki golcü de F.Bahçe'nin gündemine girdi. Hızı, gücü ve tekniğiyle dikkatleri üstüne çeken Lüksemburglu futbolcu, forvette ve kanatlarda oynuyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

CANER ERKİN: 4 YIL SONRA DÖNÜYOR

Tam 6 sezon formasını giydiği 'den 2015-2016 sonunda ayrılan tecrübeli futbolcunun 4 yıl sonra takıma döneceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!

Fotomaç'ın haberine göre ile sözleşme yenilemeyen 31 yaşındaki sol bekin bu bölgede alternatif olarak düşünüldüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!
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Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer!
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