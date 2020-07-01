Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.