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Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız , liglerin bitmesiyle takımdan ayrılabilir. Yüksek maaşı nedeniyle Galatasaray'ı zorlayan Falcao için resmi teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 16:38 Son Güncelleme: 1.7.2020 16:42 ABONE OL
Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

'a sezon sonunda müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

Arabistan basınına yer alan habere göre ile Dubai kulübü , görüşmelere başladı.

Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

RESMİ TEKLİF YAPTILAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'
Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!

, bu sezon formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

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Galatasaraylı Falcao'ya resmi teklif!
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