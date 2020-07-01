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FK'dan ayrıldı

FK, 'nin 'da sözleşmesinin sona erdiğini gerekçe göstererek izinsiz olarak kulüpten ayrıldığını açıkladı. ekibi, gerekli yasal yollara başvuracaklarını da ifade etti.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 22:25 Son Güncelleme: 1.7.2020 22:29 ABONE OL
Patrick Twumasi Gaziantep FK'dan ayrıldı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Sezon başında İspanyol ekibi Deportivo Alaves'ten kiralanan Patrick Twumasi, 30 Haziran itibarıyla kontratının bittiğini ifade ederek Gaziantep FK'dan ayrıldı. Kulüp konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme yaparken, her türlü yasal hakların kullanılacağı da açıklandı.

İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüz, pandemi süresi boyunca her zaman insan sağlığını ön planda tutmuş olup sonraki süreçte de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirileri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020'de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir.

Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır.

Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. "

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Patrick Twumasi Gaziantep FK'dan ayrıldı
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