İstanbulspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisarspor 1-0'lık skorla kazandı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren gol, 83. dakikada Ali Kaan Güneren'den geldi.
Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 51 yaptı ve Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım daha attı. İstanbulspor ise 34 puanla 13. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor evinde Balıkesirspor'u konuk edecekken, üst üste 3 yenilgi alan İstanbulspor ise Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç
İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy), Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 67 Cajic), Uygar Mert Zeybek (Dk. 88 Emir Gökçe), Egehan Gök, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Diouf)
Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 71 Burhan Eşer), Bjarnason (Dk. 70 Eray Ataseven), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Cikalleshi (Dk. 76 Bertuğ Bayar)
Gol: Dk. 83 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 74 Lukac (Akhisarspor)