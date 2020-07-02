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ekibinden 'ye çalımı

'nin uzun süredir listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların hayalini süsleyen isim için 'den bir takım daha devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 22:50 Son Güncelleme: 2.7.2020 22:54 ABONE OL
Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

Hemen her döneminde adı ile anılan için flaş bir iddia geldi.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

2021 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra Arsenal'den ayrılacak olan yıldız ismin Medipol Başakşehir'e olabileceği öne sürüldü.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

İspanyol basınında AS gazetesi, sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak olan ve bu süreçte yedek kalmayı da sorun etmeyen 'in hali hazırda mutsuz olduğu, kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini yazdı.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

Buna göre Medipol Başakşehir, 2021 yılında sözleşmesi bitecek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor...

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

AS gazetesi, Arsenal'deki geleceği tehlikede olan ve yüksek maaşı nedeniyle kulüp yönetiminin göndermek istediği için Medipol Başakşehir ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI!

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un transferine sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun koşullar oluşması halinde takıma katılmasını istediği ifade edildi.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı
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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı
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