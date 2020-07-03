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Abderazak Hamdallah 'nın başına bela oldu!

sezonun sona ermesiyle 'yı takımdan göndererek hem maaş yükünden kurtulmak hem de için bütçe yaratmak istiyor. Belhanda'ya talip takımların başında geliyor. Ancak iddiaya göre Faslı yıldızın Al Nasr'a transferini milli takımdan arkadaşı Abderazak Hamdallah engelledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 13:17 ABONE OL
Abderazak Hamdallah Belhanda'nın başına bela oldu!

Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle beraber Belhanda'yi satarak mali anlamda elini güçlendirmek istediği bilinirken, Suudi basınından konu ilgili sürpriz bir haber yayınlandı.

Al Watan gazetesinin haberine göre Al Nasr, Younes Belhanda'ya resmen talip oldu. Transfer görüşmeleri gerçekleştirilirken daha önce kavgalı olduğu Abderazak Hamdallah araya girdi.

TRANSFERİ BALTALADI
Haberin detaylarında yer verilen biglilere göre 2019 yılında Younes Belhanda ile arası bozulan Hamdallah, Al Nasr yönetimine mesaj gönderdi ve Belhanda'nın transferini engelledi.

NE YAŞANMIŞTI?
İddiaya göre 2019 yılında oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Fas Milli Takımı kampında büyük bir kriz yaşanmıştı.

Benatia yönetiminde bir grup oluşturan Boussoufa, Faysal Fajr, Nabil Dirar ve Younes Belhanda, Hamdallah'ı provoke eden olumsuz davranışlarda bulunmuştu.

ODASINA NARGİLE İLE GİRDİLER
Hamdallah'a yakın olduğu bilinen gazeteci Gamal Barawi, bir radyo programına yaptığı konuşmada Hamdallah'ı sinirlendirmek için odasına nargile ile girildiğini söylemişti. Öte yandan Hamdallah'ın diğer isimleri odasından çıkması konusunda uyarması karşılık bulmamıştı.

KAVGA ÇIKMIŞTI
Öte yandan bir diğer iddia, Belhanda ve Hamdallah arasında sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü ancak takım arkadaşlarının ikilinin arasına girerek bunu engellediği yönünde olmuştu.



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Abderazak Hamdallah Belhanda'nın başına bela oldu!
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