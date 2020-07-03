Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

"İrfan'ın Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim. 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı." İrfan'ın yeni bir sürprize imza atıp atmayacağı merak konusu...