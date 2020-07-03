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'dan bombası!

Son dakika haberleri... 'dan Mert Hakan Yandaş'ı 'ye kaptıran Galatasaray, 'ye yöneldi. Yabancı sayısının azalacak olması sarı kırmızılı takımı yerli oyunculara yöneltirken, transferin bütçesi ise 'dan gelecek. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:55 Son Güncelleme: 3.7.2020 08:18 ABONE OL
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Kılınç ile birlikte gözdesi Mert Hakan Yandaş, 'nin yolunu tuttu. Bunu çok da sorun etmeyen tecrübeli çalıştırıcı gözünü başka bir yerli oyuncuya dikti.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

O isim; başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım'ın defalarca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bonservisiyle beraber istediği 'den başkası değil...

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Tecrübeli teknik adam 'nın satılması durumunda gelecek paranın tamamının İrfan'ın edilmesinden kullanılmasını istiyor. Henüz Başakşehir'le bu konu masaya yatırılmadı.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ SÖZ VERDİ
Ancak sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, Edin Visca ile beraber 'ye verdiği, "Size o zaman izin veririm" sözüne güveniyor. Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Yöneticilerin, yakınları aracılığıyla nabız yokladıkları ve İrfan Can'a "'a gelmeyi düşünür müsün?" diye sordukları öğrenildi. İrfan Can'ın, "Artık 24 yaşındayım. Büyük takımda oynama zamanım geldi" sözleri umutları artırıyor.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

NE FENERBAHCE'Sİ!
İrfan Can, Başakşehir'e transferi öncesinde ile de anılıyordu. Eski takım arkadaşı Serdar Gürler, anlaşma öncesi yaşadığı diyaloğu şu sözlerle dile getirmişti:

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

"İrfan'ın Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim. 'Ne 'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı." İrfan'ın yeni bir sürprize imza atıp atmayacağı merak konusu...

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!


. KİMDİR?
* 15 Temmuz 1995'te Bayat'ta dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola 7 yaşında G.Birliği altyapısında başladı.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

* Lisenin ardından Gazi Üniversitesi BESYO'ya yerleşen İrfan, Gençlerbirliği A2 takımında forma giydikten sonra 2013-14 sezonunda Hacettepespor'a kiralandı.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

* Hacettepespor'da bir sezon geçiren İrfan Can, 2014-15 sezonunda Gençlerbirliği'ne döndü ve A takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

* İlk sezonunda 19 yaşında olmasına rağmen ligde 24 maça çıkıp 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi, birçok kulübün markajına girmeyi başardı.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

* 4 Ocak 2017 tarihinde ise 1.6 milyon euro'ya Başakşehir'in yolunu tuttu.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
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