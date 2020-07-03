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Podolski'den vatandaşlarına çağrı: güvenli tatile gelin

Antalyaspor’un Alman yıldızı Podolski ’den vatandaşlarına çağrı:“Ben kendimi güvende hissediyorum. Vaka ve ölüm sayılarına göre diğer şehirlere göre çok şanslı. Almanları burada ağırlamak, Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde” "Futbolda daha fazla tedbir uygulamak ise çok gereksiz ve ahmakça olur"

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Podolski'den vatandaşlarına çağrı: Türkiye güvenli tatile gelin

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, pandemi sürecinde alınan tedbirle başlayan maçları değerlendirirken, "Maçtan önce ya da sonra futbolcular, kulüp çalışanları, teknik adamlar için gerekli tedbirler alınmış durumda. Maça gitmeden test oluyoruz. Tesisler dezenfekte ediliyor. Bunu üst seviyeye çekmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sonuçta biz yüz yüze, kora kor mücadeleye giriyoruz. Kornerlerde markaja, mücadeleye girmek zorundayız. Bundan daha fazla tedbir uygulamak gereksiz ve ahmakça olur" şeklinde konuştu.

GÜVENDE HİSSEDİYORUM
Podolski, ülkesinden Antalya'ya tatile gelecek Almanlar için de çağrıda bulunarak, "Kendimi burada güvende hissediyorum. Vaka ve ölüm sayılarına göre Antalya diğer şehirlere göre çok şanslı. Antalya'ya özellikle benim ülkemden gelecek turistlerin bu sene de sorun yaşamayacaklarını düşünüyorum. Onları burada ağırlamak, senelerdir Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde. Alman turistleri Antalya'ya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

YENİLMEZLİK SERİMİZİ DEVAM ETTİRMELİYİZ
Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisini lider Başakşehir ile oynayacakları maçta sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Podolski, "Bunu geliştirmek zorundayız. Ben her zaman kariyerim boyunca sahada olmayı, sahada isteği, arzuyu, mücadeleyi göstermeyi ve 3 puanı kazanmayı isteyen tarafta oldum. Her maça ayrı motivasyon ve kazanma hırsıyla çıktım. Bu maçta da böyle olacak" şeklinde konuştu.

SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN
Podolski, Süper Lig'de devam eden heyecan için de, "Bu sezon enteresan bir lig yaşıyoruz. Sadece şampiyonluk değil, Avrupa Ligi'ne gitme, düşme hattındaki takımların puanları çok yakın. Son haftalarda büyük sürprizlere açık sonuçlar olacağını düşünüyorum. Son hafta da eğlenceli maç olacak. Şu anki kulübüm Antalyaspor ile eski kulübüm Galatasaray arasında" yorumunu yaptı.

MAX KRUSE HAKLI OLABİLİR
Podolski, vatandaşı Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılığına yorum yapamayacağını belirterek, "Ancak kariyerli futbolcuları getirirken ilk ödemeleri yapılıyor, sonrası gelmiyor. Onları getirmekle iş bitmiyor. Onları bu maliyetle getirdiğinizde son haftaya kadar ödemeleri sağlıklı düzenli şekilde yapmanız gerekiyor. Türk futbolunun aslında kendini geliştirmesi gereken nokta tam olarak bu" ifadesini kullandı.

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Podolski'den vatandaşlarına çağrı: Türkiye güvenli tatile gelin
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