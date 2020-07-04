‘F.Bahçe şike yapmadı’

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı dava kapsamında, müşteki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifade verdi. Duruşma 9-20 Kasım tarihine ertelenirken Başkan Koç şunları söyledi: Fenerbahçemiz,
her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır. Kulübümüz, Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz büyük bir lince uğramıştır. Dönemin TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de F.Bahçe'ye karşı yapılan bu operasyonların kimi bilerek kimi de bilmeyerek parçası olmuşlardır. Kulübümüz
Şike Kumpası sürecinde telafi edilmesi imkânsız maddi ve manevi çok büyük zararlara uğratılmıştır. FETÖ
ilk hüsranını Fenerbahçe camiasının direnişiyle yaşamıştır. Sanıklardan
şikâyetçi olduğumuzu belirtir, en ağır ceza ile cezalandırılmalarını talep ederim. Fenerbahçe
tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz.