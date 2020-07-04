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‘F.Bahçe şike yapmadı’

‘Futbolda şike kumpası’ davasında ifade veren Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün tertemiz bir tarihe sahip olduğunu söyle

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
‘F.Bahçe şike yapmadı’
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı dava kapsamında, müşteki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifade verdi. Duruşma 9-20 Kasım tarihine ertelenirken Başkan Koç şunları söyledi: Fenerbahçemiz, her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır. Kulübümüz, Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz büyük bir lince uğramıştır. Dönemin TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de F.Bahçe'ye karşı yapılan bu operasyonların kimi bilerek kimi de bilmeyerek parçası olmuşlardır. Kulübümüz Şike Kumpası sürecinde telafi edilmesi imkânsız maddi ve manevi çok büyük zararlara uğratılmıştır. FETÖ ilk hüsranını Fenerbahçe camiasının direnişiyle yaşamıştır. Sanıklardan şikâyetçi olduğumuzu belirtir, en ağır ceza ile cezalandırılmalarını talep ederim. Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz.

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‘F.Bahçe şike yapmadı’
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