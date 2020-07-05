Abdülkadir Ömür'den şık hareket! İlk tebrik Belhanda'dan geldi

Süper Lig'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 75'inci dakikasında maçın hakemi Cüneyt Çakır, bordo-mavili takım lehine taç atışı verdi.
Fakat Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür Cüneyt Çakır'a seslenerek topun kendisinden çıktığını iletti.
Cüneyt Çakır'da yıldız futbolcunun bu davranışının ardından taç atışını sarı-kırmızılı takıma verdi.
İLK TEBRİK BELHANDA'DAN
Abdülkadir Ömür'ün bu davranışının ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden Belhanda oldu.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.