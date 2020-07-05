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Abdülkadir Ömür'den şık hareket! İlk tebrik 'dan geldi

'in 30'uncu haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 75'inci dakikasında 'ın Trabzonspor lehine verdiği karar sonrasında Abdülkadir Ömür, "Hocam top benden çıktı" dedi. Çakır, atışı Galatasaray'a verdi. Bu davranışın ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden oldu.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 22:51 Son Güncelleme: 5.7.2020 22:53 ABONE OL
Abdülkadir Ömür'den şık hareket! İlk tebrik Belhanda'dan geldi

Süper Lig'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında maçın hakemi Cüneyt Çakır, bordo-mavili takım lehine taç atışı verdi.

Fakat Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür Cüneyt Çakır'a seslenerek topun kendisinden çıktığını iletti.

Cüneyt Çakır'da yıldız futbolcunun bu davranışının ardından taç atışını sarı-kırmızılı takıma verdi.

İLK TEBRİK BELHANDA'DAN

Abdülkadir Ömür'ün bu davranışının ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden Belhanda oldu.



Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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Abdülkadir Ömür'den şık hareket! İlk tebrik Belhanda'dan geldi
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