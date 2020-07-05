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Falcao kararını verdi! ...

Son dakika haberleri... Corona virüsünden ekonomik anlamda büyük darbe yiyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda maaş yükü fazla olan futbolcularıyla yolları ayırmak zorunda kalabilir. Bu isimlerin başında Kolombiyalı yıldız Falcao geliyor. Tecrübeli forvet transfere dair kararını verdi ve beklemeye geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:56 Son Güncelleme: 5.7.2020 17:59 ABONE OL
Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...

'ın sezon başında Monaco'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 'nun yol ayrımına geldiği ve kısa süre içinde Kolombiyalı starın görüşmesi yapmak için Dubai'ye gideceği belirtilmişti.

Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...

Şu anda sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde olan Falcao, 'nın teklifini ciddi anlamda düşünüyor ve kariyerinin son transferini iyi bir ücretle yapmak istiyor.

Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...

Öta yandan yöneticilerinin de, Falcao transferi için Galatasaraylı idarecilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...

GALATASARAY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
Öte yandan Galatasaraylı yöneticilerin bu transfere şu anlık mesafeli yaklaştığı ve oyuncunun 3 yıllık kontratının bulunduğunu, Kolombiyalı yıldızın bedelsiz ayrılığına izin vermeyecekleri söylenildiği kaydedildi.

Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...

FALCAO G.SARAY'I BEKLİYOR
Öte yandan şu anda sakatlığı bulunan Falcao'nun da, Galatasaraylı yetkililerin vereceği cevabı beklediği ifade edildi.

Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...
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Falcao transfer kararını verdi! Galatasaray...
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