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'den Feghouli yorumu! ...

'in 30. haftasında sahasında 'a 3-1'lik skorla kaybetti ve şampiyonluk şansını zora soktu. Galatasaray , maç sonunda açıklamalarda bulundu. Terim, Feghouli'nin gördüğü pozisyona da değindi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 23:36 Son Güncelleme: 5.7.2020 23:38 ABONE OL
Fatih Terim'den Feghouli yorumu! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 3-1'lik skorla kaybetti ve şampiyonluk şansını zora soktu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Terim, Feghouli'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona da değindi.

İşte Fatih Terim'in sözleri
"Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu."

"Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz zorlaştı. Ama biz Galatasaray'ız. Olmadık zamanlarda olmadık işler yaparız."

"65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü."

"Feghouli'nin atılması doğru."

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Fatih Terim'den Feghouli yorumu! Kırmızı kart...
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