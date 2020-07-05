Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!

Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.