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'de krizi böyle atlatıldı!

'in 30. haftasında ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan , 'dan gelen kötü haberle sarsılmıştı. Kulübü, Monaco'ya dönen Nijeryalı yıldız, kalan haftalarda forma giyemeyecek. 'nin benzer tehlikeyi Falette ile yaşadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 14:05 Son Güncelleme: 5.7.2020 14:07 ABONE OL
Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!

'nin ile oynadığı maç öncesi, 'ın 'da yaşadığı 'kiralık krizi'nden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Alman ekibi , maçı öncesi 'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren 'e 'dön' çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!

'ın 'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan , Alman kulübüyle hemen iletişime geçti.

Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!

Alman kulübüne ve 'nın kuralını hatırlatan yönetim olumlu dönüş aldı.

Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!

Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan , "Kiralık oyuncumuz ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!
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Fenerbahçe'de Onyekuru krizi böyle atlatıldı!
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