Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ofis açanlar Orman ve Ürkmezgil!

Ofis açanlar Orman ve Ürkmezgil!

Başkan Çebi’nin “Arkamda anormal bir muhalefet var. Ofis açmışlar, kampanyalar yapıyorlar. Hodri meydan gelin yürütün kulübü” diyerek ve ’i kastettiği ortaya çıktı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Ofis açanlar Orman ve Ürkmezgil!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada, "Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Ofisler açılmış kampanyalar yapılıyor. Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun. Hodri meydan, gelin yürütün kulübü. Madem istiyordunuz, niye gittiniz?" ifadelerini kullanmıştı. Çebi'nin bu sözlerinin eski başkan Fikret Orman ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'e karşılık olduğu belirtildi. Orman ve Ürkmezgil'in bir süre önce daha sık bir araya gelmek ve rahat bir görüşme ortamı sağlamak açısından Beşiktaş'ta bir ofis açtığı kaydedildi. Burada bir araya gelen ikiliye eski yönetimden ve camiadan başka isimlerin de eşlik ettiği, sık sık durum değerlendirmesi yaparak özellikle mali genel kurula yönelik görüşmeler yürüttükleri kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler... 4 Temmuz 2020 Sigaraya zam geldi mi? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
Bu gece 5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman başlıyor, saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak?
4 Temmuz 2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
4 Temmuz son dakika Türkiye corona vaka sayısı: Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu!
Son dakika: Sakarya'daki patlamanın ardından dehşete düşüren görüntü! Ortadan ikiye ayrıldı! Asıl faciaya ramak kalmış...
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 E Okul VBS ekranı ile MEB okula başlama yaşı sorgulama ve kayıt durumu!
Son Dakika Haber: 2020 Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?
4 Temmuz 2020 MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar!
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM aktüel kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyat!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ofis açanlar Orman ve Ürkmezgil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA