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'den flaş sözler! " Gustavo'yu unutsun"

'in 30. hafta karşılaşmasında evinde 'yi ağırladı. 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren maçın ardından , önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Dilmen, , , Altay Bayındır ve Luiz Gustavo ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:22 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:24 ABONE OL
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

Ünlü spor yorumcusu , NTV ekranlarında - maçını değerlendirdi. İşte Dilmen'in birbirinden çarpıcı o sözleri;

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

'in A için konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Ferdi, 'Ben burada oynamak istiyorum' diyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

'de 'un tarif ettiği hoca . Fenerbahçe'de muhtemelen transferi Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut üçlüsü yönetiyor. Erol Hoca'nın oynattığı oyunu çok tutmuyordum ama bugün tüm maçı izledim. Kısa sürede 7 gol attılar, takdir etmek lazım. Takımın durumu da çok iyiydi.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

"HASAN ALİ TAKIMDA KALMALI"

pandemi süreci sonrasında evinde 3 maçı da kazandı. pandemi sürecine en rahat giren takımıydı, Göztepe'nin dikkat ediyorsanız her maçında gol oluyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

Altay, "Ben kalede iyiyim, kaleci transferi yapmayın, Harun da var." diyor. Dirar, "Ben iyi bir yedek olurum" diyor... Serdar, "Ben bir varım, bir yokum, stoper edin" diyor. Falette soru işareti.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

Hasan Ali diyor ki, 'Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum' ve onun gibi bir oyuncunun gitmesi büyük hata olur. Yarın öbür gün ona yardımcı olacak bir sol ön oyuncusu olsa daha da iyi olur.Hasan Ali gösterdiği performansla 'beni göndermeyin' diyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

"GUSTAVO'YU UNUTUN"

Gustavo stoper oynamamalı. Gustavo'nun stoper olarak bonservisine 2 milyon Euro vermem, orta saha olarak ise 10-15 milyon Euro veririm.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

gelecek sezon Gustavo'yu stoper oynatmamalı. Fenerbahçe 10 kişi çıksın, Abdülkerim Durmaz'ı sahalara döndürün ama Gustavo'yu stoper oynatmayın.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun

Yönetimi stoper alternatifi olarak Gustavo'yu unutsun. O bölgeye ona göre yapılsın.

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun
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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"
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