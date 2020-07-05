Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi. İşte Dilmen'in birbirinden çarpıcı o sözleri;
Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Ferdi, 'Ben burada oynamak istiyorum' diyor.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un tarif ettiği hoca Erol Bulut. Fenerbahçe'de muhtemelen transferi Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut üçlüsü yönetiyor. Erol Hoca'nın oynattığı oyunu çok tutmuyordum ama bugün tüm maçı izledim. Kısa sürede 7 gol attılar, takdir etmek lazım. Takımın durumu da çok iyiydi.
"HASAN ALİ TAKIMDA KALMALI"
Fenerbahçe pandemi süreci sonrasında evinde 3 maçı da kazandı. Göztepe pandemi sürecine en rahat giren takımıydı, Göztepe'nin dikkat ediyorsanız her maçında gol oluyor.
Altay, "Ben kalede iyiyim, kaleci transferi yapmayın, Harun da var." diyor. Dirar, "Ben iyi bir yedek olurum" diyor... Serdar, "Ben bir varım, bir yokum, stoper transfer edin" diyor. Falette soru işareti.
Hasan Ali diyor ki, 'Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum' ve onun gibi bir oyuncunun gitmesi büyük hata olur. Yarın öbür gün ona yardımcı olacak bir sol ön oyuncusu olsa daha da iyi olur.Hasan Ali gösterdiği performansla 'beni göndermeyin' diyor.
"GUSTAVO'YU UNUTUN"
Gustavo stoper oynamamalı. Gustavo'nun stoper olarak bonservisine 2 milyon Euro vermem, orta saha olarak ise 10-15 milyon Euro veririm.
Fenerbahçe gelecek sezon Gustavo'yu stoper oynatmamalı. Fenerbahçe 10 kişi çıksın, Abdülkerim Durmaz'ı sahalara döndürün ama Gustavo'yu stoper oynatmayın.
Fenerbahçe Yönetimi stoper alternatifi olarak Gustavo'yu unutsun. O bölgeye ona göre transfer yapılsın.