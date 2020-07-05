Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"

Hasan Ali diyor ki, 'Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum' ve onun gibi bir oyuncunun gitmesi büyük hata olur. Yarın öbür gün ona yardımcı olacak bir sol ön oyuncusu olsa daha da iyi olur.Hasan Ali gösterdiği performansla 'beni göndermeyin' diyor.