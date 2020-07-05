Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Trabzonspor ise zorlu rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 3-1'lik skorla geçti ve turuncu-lavivertli takımla puan farkını 2'ye indirdi.
Üçüncü sırada yer alan Sivasspor haftayı 54, Galatasaray ise 52 puanla kapattı.
Son 4 haftaya girerken şampiyonluğun en büyük iki adayı Başakşehir ve Trabzonspor olarak kaldı.
İşte zirvedeki takımların kalan maçları...
BAŞAKŞEHİR
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
TRABZONSPOR
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)