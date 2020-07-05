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'dan 'a destek

'in 30. haftasında , 'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan derbi öncesinde, bordo-mavili ekibin eski yıldızı 'dan destek mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 20:56 ABONE OL
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a destek

Şampiyonluk yolunda Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya geliyor.

Zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor'a eski yıldızından destek geldi.

Trabzonspor'u ziyaret eden Yusuf, "Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik. Başarılar Trabzonsporum..." sözleriyle Karadeniz ekibine destek oldu.

İşte Yusuf Yazıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:


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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a destek
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