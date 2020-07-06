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'lı yıldızdan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

'de gelecek sezon için çalışmaları sürerken, takımdan ayrılan Mauricio Isla'nın yerine de bir sağ bek transferi yapılacak. Eski futbolcusu ile adı anılan Kanarya'ya 'dan müjde geldi. 'nın yıldızı sosyal medya hesabından Fenerbahçe haberini beğendi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:09 ABONE OL
Barcelona'lı yıldızdan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Sağ bek arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer müjdesi genç yıldızdan geldi.

Barcelona'nın 21 yaşındaki Senegalli sağ beki Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kendisini istediğine dair atılan bir gönderiyi beğendi.



Bu beğeni üzerine Fenerbahçeli taraftarlar da Moussa Wague'ye Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde mesajlar yazmaya başladı.

OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor.

Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

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Barcelona'lı yıldızdan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!
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