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'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen üç aylık aranın ardından çıktığı 4 maçtan 9 puan çıkartan , 'de 3'te 3 yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu performansın arkasındaki nedenler de ortaya çıktı. İşte teknik ekipte var gücüyle takıma destek olan o 3 sürpriz isim...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:55 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:58 ABONE OL
Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

'yi Avrupa yolunda umutlandıran 'deki 3 maçlık galibiyet serisinin perde arkasında 3 isim yer alıyor.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

Hürriyet'in haberine göre her gün Samandıra 'ne malzemecilerden, çimcilerden bile önce gelerek, o hafta karşılaşılacak rakip takıma yönelik teknik-taktik hazırlıklar yapıyor.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

Lisans problemi yaşadığı için henüz sahaya çıkamayan Demirel, tribünden futbolcuları uyarıp motive etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

KARAPINAR KANATLARI COŞTURDU

, 'nin oyun yapısındaki değişimin mimarı. Neredeyse tamamı Altay'da geçen futbolculuk kariyerinde sol kanatta bir efsane haline gelen Karapınar, sarı lacivertli takımın kanatlarına hayat getirdi.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

Kanat oyuncuları Deniz Türüç, , Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun performanslarındaki yükseliş, Karapınar'ın antrenmanlardaki uygulamaları sayesinde geldi.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

KNOOP KALECİLERİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ

'nin galip geldiği HES Kablo Kayserispor, BtcTurk ve maçlarında toplam 11 kurtarış yapan kaleci Altay Bayındır'ın başarısının yeğane sebebi ise antrenör Marco Knoop.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

Devre arası kampından itibaren kalecileri çalıştırmaya başlayan Knoop, bilgisi ve tecrübesiyle Altay'ın üzerinde önemli etki yarattı.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!

22 yaşındaki kalecinin daha önce büyük sıkıntı yaşadığı yan toplara artık daha yüksek güvenle çıkmasını sağlayan Knoop, yedek kaleci 'i de olumlu yönde değiştirdi.

Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!
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Fenerbahçe'de 9 puanın mimarı 3 sürpriz isim!
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