Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.
Sarı Lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, 72. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Ozan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti.
Milli futbolcu, daha sonra teknik ekibin kendisiyle konuşmasının ardından mücadeleyi kenardan takip etti.
DENİZ TÜRÜÇ DE YAPMIŞTI!
Fenerbahçe'de teknik heyete benzer tepkiyi daha önce Deniz Türüç de göstermişti.
Milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada gol atmasının ardından oyundan alınınca tepki göstermişti.
UYARI GELDİ!
Milliyet'in haberine göre teknik heyetin maçtan sonra Ozan Tufan ile bir kez daha görüştüğü öğrenildi.
Yapılan görüşmede Ozan'a "Sen bu takımın kaptanları arasındasın. Yaptığın hareketler sana yakışmıyor. Artık daha sakin ol" denilerek, tatlı sert bir uyarıda bulunulduğu bildirildi.