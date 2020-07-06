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'den 'a flaş uyarı!

'de evinde 'yi konuk eden , Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ın etkileyici performanslarıyla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu skorla beraber evinde 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, ilk 4 ile arasındaki puan farkını da 3'e düşürdü. Fenerbahçe'de bu olumlu gelişmelerin yanında maçından sonra 'a flaş bir uyarı geldiği de öğrenildi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:43 Son Güncelleme: 6.7.2020 08:51 ABONE OL
Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

'in 30. haftasında 'yi konuk eden , sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Sarı Lacivertli ekibin başarılı futbolcusu , 72. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Şaşkınlığını gizleyemeyen Ozan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Milli futbolcu, daha sonra teknik ekibin kendisiyle konuşmasının ardından mücadeleyi kenardan takip etti.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

DENİZ TÜRÜÇ DE YAPMIŞTI!

'de teknik heyete benzer tepkiyi daha önce Deniz Türüç de göstermişti.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Milli futbolcu, 'nda ile oynanan karşılaşmada gol atmasının ardından oyundan alınınca tepki göstermişti.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

UYARI GELDİ!

Milliyet'in haberine göre teknik heyetin maçtan sonra ile bir kez daha görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Yapılan görüşmede Ozan'a "Sen bu takımın kaptanları arasındasın. Yaptığın hareketler sana yakışmıyor. Artık daha sakin ol" denilerek, tatlı sert bir uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!
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Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a flaş uyarı!
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