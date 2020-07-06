Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

'nin yeni belli oldu! 2+1 yıllık imza

'de 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu halen doldurulamamıştı. Sarı-lacivertlilerde bu pozisyonu idareten götürse de sezon sonunda o da altyapının başına geçecek. Listesinde , , Pellegrini ve Bjelica olan Fenerbahçe, sonunda imzayı attırdı. İşte Kanarya'nın gelecek sezonki ...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:21 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

Yeni sezon öncesi 'de en merak edilen soruların başında, yeni teknik direktörün kim olacağı geliyordu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

Bu doğrultuda , , ve Nenad Bjelica gibi isimler ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

Başkan 'un riske girmeyip, yabancı bir istediği ancak bu şartlarda gündeme gelen son isim Pellegrini'nin yıllık ücretinin en az 5 milyon Euro'dan başlaması sonrası kararından vazgeçtiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

'nun da devreye girerek, 'un hocası 'tan yana oy kullandığı ve ekibinden izin alınarak, anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

EKİBİ DE HAZIR

Alanya'nın finali oynayacak olması da göz önünde bulundurularak, sezonun bitmesi sonrasında Bulut'un resmi olarak Sarı- Lacivertliler tarafından açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

Alınan bilgiye göre anlaşmanın 2+1 yıllık olacağı, tecrübeli çalıştırıcının beraberinde yardımcı olarak sadece Mehmet Yozgatlı'yı getireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

Bulut'a teknik ekipte ayrıca şu an da takımın bünyesinde bulunan ile Mehmet Aurelio eşlik edecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza

Teknik ekibin üstünde ise yer alacak. Fanatik'in haberine göre Emre, böylece takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA