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'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

'in 30. haftasında , Kaysersipor deplasmanına konuk oluyor. Haftanın kapanış mücadelesinde siyah-beyazlıların hedefi mutlak 3 puan. Kazanması halinde 'ın önüne geçecek olan Beşiktaş, 3.lük için de büyük avantaj sağlayacak. 'da , bu kritik maç öncesi 11'ini belirledi...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:22 Son Güncelleme: 6.7.2020 08:25 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

'deki son 2 maçını kazanıp Avrupa kapılarını zorlayan , 30. hafta mücadelesinde bugün 'a konuk olacak.


Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Siyah-beyazlı takım, düşme potasında yer alan rakibi karşısından mutlak 3 puanla ayrılıp hem seriyi sürdürmek hem de Avrupa kupaları için vize almak amacında.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

ile , 'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

KAZANAN KADRO SAHADA

Öte yandan 'ın karşısına geçen hafta kazanan onbirle çıkması bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Kaleyi yine Ersin Destanoğlu'na teslim edecek olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, defans dörtlüsünde Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rıdvan Yalçın'a görev verecek.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Orta sahayı Elneny ve Atiba ile emniyete alacak olan tecrübeli teknik adamın hücum hattındaki gücü Lens, Diaby ve N'Koudou olacak. 'ın gol silahı ise .

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

BURAK VE DIABY FORMDA

, maçında son iki haftanın formda oyuncuları Burak ve Diaby'e güveniyor.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Milli golcü Burak 5-1 kazanılan Denizlispor ve 3-0 kazanılan maçında 1'er gol ve 2'şer asist olmak üzere 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi ve atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Önceki haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Diaby ise Denizlispor maçından sonra maçında da gol atarak 24 maçta attığı gol sayısına iki maçta ulaştı.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

6 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Kayseri maçı öncesinde 6 futbolcu sınırında.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Atiba, Lens, N'Koudou, Vida, Elneny ve Caner 3 sarı kartla ceza sınırında. Bu futbolcular mücadelede görmeleri halinde bir sonraki maç olan sınavında forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERiSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Hasan, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, Mesanovic.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak.

Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...
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Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...
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