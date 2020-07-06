Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Süper Lig'deki son 2 maçını kazanıp Avrupa kapılarını zorlayan Beşiktaş, 30. hafta mücadelesinde bugün Kayserispor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlı takım, düşme potasında yer alan rakibi karşısından mutlak 3 puanla ayrılıp hem seriyi sürdürmek hem de Avrupa kupaları için vize almak amacında.
Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.
11 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.
KAZANAN KADRO SAHADA
Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kayserispor karşısına geçen hafta kazanan onbirle çıkması bekleniyor.
Kaleyi yine Ersin Destanoğlu'na teslim edecek olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, defans dörtlüsünde Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rıdvan Yalçın'a görev verecek.
Orta sahayı Elneny ve Atiba ile emniyete alacak olan tecrübeli teknik adamın hücum hattındaki gücü Lens, Diaby ve N'Koudou olacak. Sergen Yalçın'ın gol silahı ise Burak Yılmaz.
BURAK VE DIABY FORMDA
Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında son iki haftanın formda oyuncuları Burak ve Diaby'e güveniyor.
Milli golcü Burak 5-1 kazanılan Denizlispor ve 3-0 kazanılan Konyaspor maçında 1'er gol ve 2'şer asist olmak üzere 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi ve atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı.
Önceki haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Diaby ise Denizlispor maçından sonra Konyaspor maçında da gol atarak 24 maçta attığı gol sayısına iki maçta ulaştı.
MUHTEMEL 11'LER
KAYSERiSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Hasan, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, Mesanovic.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak.