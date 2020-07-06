Sergen Yalçın'dan flaş 11 kararı! Kaysserispor karşısında...

Milli golcü Burak 5-1 kazanılan Denizlispor ve 3-0 kazanılan Konyaspor maçında 1'er gol ve 2'şer asist olmak üzere 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi ve atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı.