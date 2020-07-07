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Comolli'den 'ye müjde!

'de geçirdiği sportif direktörlük döneminde yaptığı kötü transferlerle akıllara kazınan , bu kez Fenerbahçe'yi sevindirecek bir transferin peşinde. Fransız futbol adamı sarı-lacivertlilerden Frey'i 'a transfer etmek istiyor.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:52 ABONE OL
Comolli'den Fenerbahçe'ye müjde!

Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin, oyuncuyu kendi takımına götüreceği iddia edildi.

Fransız basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Comolli, Toulouse'a bir forvet arıyor ve kendi listesini belirledi bile. Bu bağlamda listenin 1 numaralı ismi Michael Frey oldu. Damien Comolli, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye Frey için teklifini iletecek.

Michael Frey bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretti.

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Comolli'den Fenerbahçe'ye müjde!
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