Kansas City Chiefs'in oyuncusu Patrick Mahomes 450 milyon dolar kazanacak

Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) son şampiyonu Kansas City Chiefs, oyun kurucu Patrick Mahomes'in sözleşmesini 10 yıl uzattı. Mahomes, 450 milyon dolar ile tarihin en çok kazandıran sözleşmesine imza attı.

450 MİLYON DOLAR KAZANACAK

NFL'de son şampiyon Kansas City Chiefs, oyun kurucu Patrick Mahomes'in sözleşmesini uzattı. 2031 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza atan Mahomes'in ne kadara imza atacağı açıklanmadı. Ancak Amerikan basını oyuncunun 10 yıl için 450 milyon dolar alacağı bir sözleşme imzaladığı bildirdi.

Bazı kaynaklar ise sözleşmenin bonuslarla birlikte 503 milyon dolar'a çıkabileceğini yazdı. Sözleşmenin içinde 141.48 milyon dolar'lık sakatlık garantisi de olduğu belirtildi.

Chiefs'in ligin en iyi hücum takımlarından biri olmasında ve geçen sezonki şampiyonluğunda en önemli etken olan Mahomes'in efsane isim Tom Brady sonrası NFL'in yüzü olması bekleniyor.



Ligin en yüksek yüzdeyle sayı pası veren oyuncularından Mahomes, 2017'de NFL seçmelerinde 10. sıradan lige adım atmıştı. (NTVSPOR)

