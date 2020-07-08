Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalıyor.





İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih Uçan, Onur, Bakasetas, Efecan, Papiss Cisse

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Taylan, Emre, Belhanda, Adem

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 21:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

CİMBOM 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. En son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.

FEGHOULI İLE SARACCHI CEZALI

Galatasaray'da iki futbolcunun cezası bulunuyor. Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile sarı kart gören Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.