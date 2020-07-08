Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

'in 31. haftasında , 'da 'nin konuğu oldu. Karşılaşma Stancu ve 'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın sonucunun önüne geçti. Yıldız futbolcu kaptanlık pazubandını takmak istemezken teknik heyet takması için ısrar etti. Ancak bu kez de pazubant saha kenarına fırlatıldı. İşte yaşanan gelişmeler ve o görüntüler...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:50 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:53 ABONE OL
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan , 'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

Mücadelede 'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt 'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

Attığı golle hem 'yi yenilgiden kurtaran hem de tarihine geçen , karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı;

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

2020'DEKİ İLK GOLÜYLE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

ZORAKİ KAPTAN!

'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde göstermeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

'nun yedek soyunduğu maçlarda kaptan olarak sahaya çıkan , maçının devre arasında pazubandını soyunma odasında unutmuştu.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

, karşısında bu defa krizi üst boyuta taşıdı.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

Milli sol bek maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip verdi ancak tecrübeli oyuncu takmak yerine kenara atmayı tercih etti.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA