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Teknik Direktörü : Son nefesime kadar...

'in 31. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 20:41 Son Güncelleme: 8.7.2020 20:42 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Son nefesime kadar...

Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında başında olmayacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında, ''Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım." dedi.

İşte Terim'in açıklamaları
"Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım."

"Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin Ağabey gibi, Coşkun Ağabey gibi, Turgay Ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor."

"Rahmetli babam, rahmetli Metin Ağabey'e "Oğlum sana emanet" demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Son nefesime kadar...
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