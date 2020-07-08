Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe 2 bomba transfer

Süper Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli takım, yıldız isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraftarlarına uzun süredir şampiyonluk yaşatamayan Fenerbahçe, defans, orta saha ve forvet hattını güçlendirerek gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız isimler ile ilgili son dakika haberlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tüm mevkilere takviye yaparak güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli takmın transfer listesinde yer alan oyuncular ve yaşanan gelişmeler şöyle;
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi radara aldı. Başkan Ali Koç iki kanada da oyuncu aradıklarını ve Süper Lig'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor.
Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor.
OPSİYONLU KİRALAMA
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı.
Forvete ise Mario Mandzukic gündemde. Fotomaç'ın haberine göre Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.
BERNARD MENSAH İÇİN TEKLİF YAPILDI
Gana medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için amansız bir yarışa girdi. Her iki kulübün de oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, İstanbul'un iki devinin de oyuncu için resmi tekliflerini yaptığı kaydedildi.
3.6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor'a 3.6 milyon euroluk teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Öte yandan Beşiktaş'ın da Bernard Mensah'ın transferi için devrede olduğu ifade edilirken, topun Kayserispor yönetiminde olduğu aktarıldı.
BERNARD AYRILMAK İSTİYOR
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Mensah için ilginç bir not paylaşıldı... Buna göre yıldız orta saha oyuncusu şu anda Kayserispor'da mutsuz ve sezon sonunda takımıyla bağlarını kopartmak istiyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Başkan Ali Koç'un riske girmeyip, yabancı bir teknik direktör istediği ancak bu şartlarda gündeme gelen son isim Pellegrini'nin yıllık ücretinin en az 5 milyon Euro'dan başlaması sonrası kararından vazgeçtiği bildirildi.
Emre Belözoğlu'nun da devreye girerek, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'tan yana oy kullandığı ve Akdeniz ekibinden izin alınarak, anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
EKİBİ DE HAZIR
Alanya'nın Türkiye Kupası finali oynayacak olması da göz önünde bulundurularak, sezonun bitmesi sonrasında Bulut'un resmi olarak Sarı- Lacivertliler tarafından açıklanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre anlaşmanın 2+1 yıllık olacağı, tecrübeli çalıştırıcının beraberinde yardımcı olarak sadece Mehmet Yozgatlı'yı getireceği öğrenildi.