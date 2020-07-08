Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe 2 bomba transfer

Süper Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli takım, yıldız isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraftarlarına uzun süredir şampiyonluk yaşatamayan Fenerbahçe, defans, orta saha ve forvet hattını güçlendirerek gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız isimler ile ilgili son dakika haberlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! 2 YILDIZ İSİM…

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tüm mevkilere takviye yaparak güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli takmın transfer listesinde yer alan oyuncular ve yaşanan gelişmeler şöyle;