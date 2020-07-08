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Yıldız isim dönüyor! İşte 'ın Alanya 11'i

'in 31. haftasında deplasmanda 'un konuğu oluyor. Ligde aldığı üst üste puan kayıplarının ardından zirve iddiası kalmayan Aslan, 3.'lük için kazanmak zorunda. Bu doğrultuda 11'ini belirleyen 'e bir müjde de yıldız oyuncusundan geldi. İşte - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 08:33 Son Güncelleme: 8.7.2020 08:37 ABONE OL
Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

'de 'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışına havlu atan , Aytemiz deplasmanına çıkıyor.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

İlk iki sıradaki ve 'u yakalamak imkansıza yakın olunca sarı-kırmızılıların önünde tek hedef kaldı o da DG 'u geçerek ligi 3. sırada bitirmek.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

Ligde 6 maçtır kazanamayan ve arkasındaki ve 'ye yakalanmak üzere olan 'ın zorlu sınavı kazanmaktan başka çaresi yok.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

ADEM BÜYÜK 11'E GİRİYOR

Cimbom'da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik direktör 'i kadro kurmakta sıkıntıya sokuyor.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

Alanya karşılaşmasında Muslera, Andone, Lemina ve Falcao sakatlıkları sürdüğü için olmayacak.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

Kritik maç öncesi Feghouli ile Saracchi'nin de cezası bulunuyor. Salgın sonrası yapılan ilk maçta kırmızı kart gören ise formasına kavuşuyor.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

Tecrübeli ismin 11'de olmasına kesin gözle bakılıyor. 'da ise cezalı olan Welington'dan başka eksik isim yok.

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, , Taylan, Ömer, Emre Akbaba,

Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i
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Yıldız isim dönüyor! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i
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