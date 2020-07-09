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3-2 | MAÇ SONUCU

'in 31'inci haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 18:29 Son Güncelleme: 9.7.2020 21:09 ABONE OL
Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig 31'inci hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ünal Karaman'ın ekibine galibiyeti getiren goller Braian Samudio, Denys Garmash ve Montassar Talbi'den geldi. Kayserispor'un gollerini isei Diego Angelo ve Kravets kaydetti.

Bu sonuçla Rizespor 32 puana yükseldi, Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

CAMPANHARO KIZARDI

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Kayserisporlu Gustavo Campanharo ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0

29. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1

39. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü.

46. dakikada Vetrih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Lung, son anda köşeden filelere gitmekte olan topu parmakları ile kornere çeldi.

63. dakikada Boldrin yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Lung, yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

86. dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesine hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kravets'in vuruşunda kaleci Tarık Çetin köşeyi doğru tercih etse de top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Alberk Alkoç'un düzeltip vuruşunda, altı pas içerisinde Garmash topuğu ile dokunarak topu filelere gönderdi: 2-2

90+3. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU
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