Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

Sumudica, öncelikle Beşiktaş iddialarını değerlendirdi ve "Lung hakkında çok fazla iddia var. 3 takım onu istiyor ama Beşiktaş'a giderse yıllık 300 bin Euro kazanacağı yazılıyor. Çok iyi bir kaleci olarak Beşiktaş'a gitme şansı yüksek" ifadelerini kullandı.