Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

ve 'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

Son dakika haberleri... 'ta Karius ile yollar ayrıldı, 'da ise Muslera uzun sürecek bir sakatlık geçirdi. Bu gelişmelerden sonra 'in iki devi de kaleci arayışlarına başladı. FK Sumudica, iki kulübün de istediği ismi açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:59 Son Güncelleme: 10.7.2020 17:07 ABONE OL
Beşitaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

FK Marius Sumudica, 'un başarılı kalecisi 'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşitaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

Rumen hoca, eski oyuncusuna yönelik 'ın ilgisini doğrularken kendisini ve 'nin de istediğini aktardı.

Beşitaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

Sumudica, öncelikle iddialarını değerlendirdi ve "Lung hakkında çok fazla iddia var. 3 takım onu istiyor ama Beşiktaş'a giderse yıllık 300 bin Euro kazanacağı yazılıyor. Çok iyi bir kaleci olarak Beşiktaş'a gitme şansı yüksek" ifadelerini kullandı.

Beşitaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

Fanatik'in haberine göre kendisini sadece 'ın istemediğini de belirten Sumudica, "Onu isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Muslera'yı kaybeden ve de var" dedi.

Beşitaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

Marius Sumudica, Rumen takımı Astra Giurgiu'da çalışırken 'a şans vermiş ve takımının değişilmezlerinden biri haline getirmişti.

Beşitaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı önlemleri duyurdu! Market ve kuaförlerde yeni dönem
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişini sürdürüyor! 10 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? 9 Temmuz SMS sıralaması ile Survivor'da elenen yarışmacı!
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın fırsat ürünleri SATIŞTA! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...
Son dakika: Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA