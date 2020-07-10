Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren başarılı sağ bek Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Brezilyalı futbolcu kariyerine Galatasaray'da devam etmeyecek. 34 yaşındaki futbolcuyla ülkesinin takımalarından Atletico MG ve Fluminense ilgileniyor ancak Mariano'yu kadrosunda görmek isteyen takımlar sadece bunlar değil.
Esporte'ye açıklamalarda bulanan gazeteci Jorge Nicola, "Mariano, Galatasaray'da kalmayacak. Jorge Sampaoli'nin takımı Atletico MG, yıldız ismi istiyor ancak işleri o kadar kolay değil. Mariano'ya Fransa'dan ve Türkiye'nin büyük bir takımından da teklifler var" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de önümüzdeki transfer döneminde sağ bek arayışında olan takımlar içerisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe bulunuyor.
Galatasaray, Mariano için 4,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Brezilyalı futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 103 maçta 2 gol 16 asistlik performans gösterdi.