Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

Esporte'ye açıklamalarda bulanan gazeteci Jorge Nicola, "Mariano, Galatasaray'da kalmayacak. Jorge Sampaoli'nin takımı Atletico MG, yıldız ismi istiyor ancak işleri o kadar kolay değil. Mariano'ya Fransa'dan ve Türkiye'nin büyük bir takımından da teklifler var" ifadelerini kullandı.