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Mariano'ya 'den talip var!

'ın 2017 yılında ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncuya, 'den talip var.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 19:57 Son Güncelleme: 10.7.2020 20:03 ABONE OL
Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

'da üçüncü sezonunu geçiren başarılı sağ bek Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

Brezilyalı futbolcu kariyerine 'da devam etmeyecek. 34 yaşındaki futbolcuyla ülkesinin takımalarından Atletico ve Fluminense ilgileniyor ancak Mariano'yu kadrosunda görmek isteyen takımlar sadece bunlar değil.

Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

Globo Esporte'nin haberine göre Mariano'ya ekiplerinin yanı sıra 'dan ve 'den de teklif var.

Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

Esporte'ye açıklamalarda bulanan gazeteci Jorge Nicola, "Mariano, Galatasaray'da kalmayacak. Jorge Sampaoli'nin takımı Atletico MG, yıldız ismi istiyor ancak işleri o kadar kolay değil. Mariano'ya Fransa'dan ve Türkiye'nin büyük bir takımından da teklifler var" ifadelerini kullandı.

Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

'de önümüzdeki transfer döneminde sağ bek arayışında olan takımlar içerisinde ve bulunuyor.

Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

, Mariano için 4,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Brezilyalı futbolcu formasıyla çıktığı 103 maçta 2 gol 16 asistlik performans gösterdi.

Mariano'ya Süper Lig'den talip var!
Mariano'ya Süper Lig'den talip var!

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Mariano'ya Süper Lig'den talip var!
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