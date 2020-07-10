Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri: 10 Temmuz UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Corona pandemisi nedeniyle son 16 tutu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri başlıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği eşleşmeler için heyecan dorukta. Kura çekiminin hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bugün yapılacak kura çekiminde eşleşmelerin kazananları ile çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi için geri sayım başlarken heyecan ise giderek artıyor. Spor severlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde 14:00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS ekranından naklen izlenebilecek
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ertelenen maçların oynanacağı yerler belirlendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını 5-6 Ağustos'ta Danimarka'da oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.
Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.
İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı. Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.
Organizasyonda ilk maçları oynanamayan Inter - Getafe ve Sevilla - Roma eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ilk kez 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.
UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti: "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar."
İŞTE EŞLEŞMELER
Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus
Leipzig / Atletico Madrid
Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih
Atalanta / Paris Saint-Germain
Yarı final eşleşmeleri
Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus (GALİBİ) - Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih (GALİBİ)
Leipzig / Atletico Madrid (GALİBİ) - Atalanta / Paris Saint-Germain (GALİBİ)