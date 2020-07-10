Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri: 10 Temmuz UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Corona pandemisi nedeniyle son 16 tutu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri başlıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği eşleşmeler için heyecan dorukta. Kura çekiminin hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bugün yapılacak kura çekiminde eşleşmelerin kazananları ile çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 10 TEMMUZ 2020

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi için geri sayım başlarken heyecan ise giderek artıyor. Spor severlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.